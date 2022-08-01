Двоих пьяных водителей остановили росгвардейцы на дорогах Тюменской области

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Двоих нетрезвых водителей задержали на дорогах Тюменской области сотрудники Росгвардии. На маршруте патрулирования в пос. Боровский росгвардейцы обратили внимание на автомобиль, отъезжающий от детской площадки.

Водитель хаотично двигался по проезжей части, выезжая на полосу встречного движения. Правоохранители блокировали машину. От водителя исходил резкий запах алкоголя, а в салоне автомобиля находится несовершеннолетний ребенок. Нарушителя передали наряду ДПС.

В Тюмени сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о нарушении общественного порядка на одной из улиц. Очевидцы сообщили, что зачинщик конфликта в алкогольном опьянении уехал на автомобиле.

Росгвардейцы служебной машиной заблокировали ему проезд. Водитель бросился в бега, но был задержан и передан вызванным на место происшествия сотрудникам ГИБДД. В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения в отношении обоих нарушителей.