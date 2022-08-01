В Тюменской области обновили систему наставничества в образовании

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Систему наставничества педагогических работников Тюменской области обновили в 2022 году. Для популяризации роли наставника и профессионального роста молодых специалистов в рамках областного конкурса "Педагог года" проводится номинация "Педагогический дебют", которая предполагает стимулирование в размере 150 тыс. рублей за победу и 10 тыс. рублей за участие.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте образования и науки.

"Также второй год подряд проводится конкурс молодых педагогов и наставников "Две звезды", который также предусматривает материальное стимулирование от областного профсоюза. Система наставничества в Тюменской области реализуется в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"", - добавили эксперты.

Применение форм наставничества выбирается в зависимости от цели персонализированной программы наставничества педагога, имеющихся профессиональных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов.

Добавим, на начало 2022-2023 учебного года в школах Тюменской области трудятся около 13 тыс. педагогических работников. Ежегодно трудоустраивается более 400 выпускников.

Анжела Лебедева