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Все школы Тюменской области взяты под охрану

Губернатор, 18:12 23 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Школы Тюменской области готовы к новому учебному году, их проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность. В каждой установлена автоматическая пожарная сигнализация. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Все школы под охраной. Этот вопрос находится на моем личном контроле", - подчеркнул глава региона.

Всего 1 сентября за парты сядут 243 тыс. детей, из них практически каждый десятый – первоклассник.

По словам губернатора, 19 сельских школ получили современное компьютерное и мультимедийное оборудование. В 368 школьных зданиях обеспечен безопасный доступ к Интернету через Wi-Fi.

К работе в сельских школах приступят 109 новых педагогов, 11 из них - по программе "Земский учитель". Всего в региональной системе образования трудятся 25 тыс. человек.

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# 1 сентября , Александр Моор , безопасность , Земский учитель , учебный год , школы

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