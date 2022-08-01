Студенты-медики получили право работать фельдшерами скорой помощи уже после четвертого курса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты медицинских вузов после четырех курсов обучения по специальностям: "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Стоматология" получили право работать фельдшерами в составе линейной выездной бригады скорой медицинской помощи. Условия допуска закреплены в постановлении правительства России, сообщает пресс-служба Тюменского ГМУ.

Возможность трудоустроиться имеют и обучающиеся с дипломом специалиста (бакалавра) по специальностям "Лечебное дело, "Педиатрия", "Стоматология", "Сестринское дело".

По словам проректора Тюменского ГМУ по региональному развитию, непрерывному медицинскому образованию и молодежной политике Светланы Соловьева, ранее студенты четвертого и более старших курсов университета могли сдать экзамен на соответствие должности среднего медицинского работника и выполнять обязанности в медицинских организациях, в частности, в качестве медицинской сестры. Сейчас же они получили возможность работать также фельдшерами в бригадах скорой помощи. Их действия проконтролируют опытные специалисты.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что при наличии высшего медицинского образования по направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия", специалист может трудоустроиться врачом в составе линейной бригады скорой помощи. Для работы необходимо пройти краткосрочное дополнительное профобучение.

Студенты Тюменского медицинского университета активно оказывают помощь практическому здравоохранению. Они работают как в больницах Тюменской области, ЯНАО, ХМАО и Курганской области.