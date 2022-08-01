Тюменская областная библиотека в "Ночь кино" представит комедию и фэнтази

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная научная библиотека во всероссийскую акцию "Ночь кино" представит три фильма в жанре фэнтази, комедии и историческую драму.

По информации библиотеки, акция начнется в 16 часов 20 минут с мастер-классов и настольных игр, а в 17 часов откроется кинозал. Первая лента, которую представят гостям - "Последний богатырь: Посланник тьмы" (6+). Через два часа начнется "Чемпион мира" (6+), а в 21 час 30 минут - "Пара из будущего" (12+).

Вход свободный.