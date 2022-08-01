Выставки, мастер-классы и просмотр кино устроят на фестивале "Третье место" в поселке Боровский

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Молодежный фестиваль "Третье место" пройдет в поселке Боровский Тюменского района 27 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам организатора Георгия Крупина, основная задача фестиваля — раскачать культурную жизнь в сельской местности для молодежи. "Мы хотим показать, что поселки Тюменского района — хорошее место для молодого поколения и здесь есть чем заняться", - отметил он.

В программе события: выступления музыкальных групп и сольных исполнителей;

экологическая выставка "Сохранить нельзя разрушить"; фотовыставка от жителей Боровского "Поселок глазами..."; мастер-классы для взрослых и детей;

кинотеатр под открытым небом.

Фестиваль начнется на площади возле Дворца культуры (ул. Октябрьская, 3а) в 15 часов. Вход свободный.

В 2021 году фестиваль "Третье место" собрал 500 человек, 22 артиста и эксперта выступили на сцене, провели 16 мастер-классов. Проект был представлен на Всероссийском патриотическом форуме, где получил грант на реализацию.