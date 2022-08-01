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Стартовал набор юношей в ФК "Тюмень"

Спорт, 17:36 24 августа 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Стартовал отбор мальчиков 2016 года рождения и старше в группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы по футболу и мини-футболу в центр подготовки спортивного резерва АНО "Футбол-Хоккей", ФК "Тюмень" и МФК "Тюмень".

Записаться на просмотр можно у тренеров команд. Информация по ссылкам: ФК "Тюмень" и МФК "Тюмень".

Появилась возможность организовать занятия юных футболистов в клубах-партнерах по месту жительства по максимально удобному расписанию. Подробно о клубах здесь.

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# ФК Тюмень , футбол

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