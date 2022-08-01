Жителям Тюменской области компенсировали 497 тысяч рублей за некачественные услуги юристов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 исковых заявлений подало управление Роспотребнадзора Тюменской области в суд по случаям нарушения прав потребителей юридическими организациями. О недобросовестных практиках в сфере юридических услуг рассказал начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Артём Никоза.

"У нас есть группа юридических организаций, у которых стоимость услуг выше, чем в среднем по Тюменской области. Цена подготовки документов у них — от 5–7 тысяч рублей и более. Фирмы разные, но в договорах одни и те же услуги — подбор нормативно-правовых актов, оценка ситуации, выработка правовой позиции. Это всё действия, которые нужны в первую очередь юристу, чтобы дать грамотную консультацию, подготовить обоснованную претензию, мотивированный иск", — говорит он.

Артем Никоза отмечает, что потребители зачастую подписывают акт выполненных работ на эти услуги на стадии подписания договора, из-за чего их потом сложно оспорить. В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступает много обращений по этому поводу.

"Реально побороться и доказать в суде нарушения прав потребителей можно в 19 случаях. Уже рассмотрено 9 исковых заявлений, в пользу потребителя присуждено 497 тысяч рублей", — сообщил Артем Никоза.

Главная рекомендация потребителям, обращающимся за юридическими услугами — подписывать только договор, а акт выполненных работ не подписывать либо читать его внимательно и требовать, чтобы эти результаты были оформлены на бумаге. Если правовой анализ, подбор нормативно-правовых актов и выборка правовой позиции как услуги были оказаны лишь устно, то оспорить этот результат в дальнейшем будет сложно.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вера Коршунова