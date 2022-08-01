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Ремонт в тобольском центре карате завершат в сентябре 2022 года

Общество, 10:17 26 августа 2022

телеграм-канал Максима Афанасьева | Фото: телеграм-канал Максима Афанасьева

Ремонт в Центре карате, который находится в здании банного комплекса 4 мкр Тобольска, завершат в конце сентября. Для детей приобретен спортивный инвентарь. Об этом глава города Максим Афанасьев написал в своем телеграм-канале.

Помещение приводят в порядок вместе с областной федерацией карате.

Преобразили и корт СК "Энтузиаст". В клубе "Сибиряк" заменили противопожарную и охранную сигнализацию, на стадионе "Тобол" красят мачты освещения. Все объекты ремонтируют в рамках программы "Тобольск настоящий".

Кроме этого, в этом году на стадионе "Тобол" отремонтировали пункт проката лыжного инвентаря, сейчас идет покраска мачт освещения.

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# корт , ремонт , спортивный комплекс , Тобольск

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