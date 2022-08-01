Ремонт в тобольском центре карате завершат в сентябре 2022 года
Ремонт в Центре карате, который находится в здании банного комплекса 4 мкр Тобольска, завершат в конце сентября. Для детей приобретен спортивный инвентарь. Об этом глава города Максим Афанасьев написал в своем телеграм-канале.
Помещение приводят в порядок вместе с областной федерацией карате.
Преобразили и корт СК "Энтузиаст". В клубе "Сибиряк" заменили противопожарную и охранную сигнализацию, на стадионе "Тобол" красят мачты освещения. Все объекты ремонтируют в рамках программы "Тобольск настоящий".
Кроме этого, в этом году на стадионе "Тобол" отремонтировали пункт проката лыжного инвентаря, сейчас идет покраска мачт освещения.