  • 25 июня 202225.06.2022суббота
  • USD53,3234
    EUR55,9640
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Полсотни городских объектов построят и восстановят по программе "Тобольск настоящий"

Общество, 14:33 25 июня 2022

Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

Новую программу развития городской среды до 2030 года "Тобольск настоящий" презентовали 25 июня. Она объединяет планы по строительству, реконструкции и восстановлению более пяти десятков городских объектов в Тобольске.

Инициаторами программы выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР, в формате общественных обсуждений к ее разработке присоединились более 11 тыс. человек.

В частности программа предполагает создание нового многофункционального культурного центра, который станет пространством для общения и развития горожан, ремонт и благоустройство ряда образовательных учреждений, Александровского и Аптекарского садов, капитальный ремонт детского технопарка "Кванториум". По программе развития до 2030 года в Тобольске восстановят 17 объектов исторического наследия.

Также в рамках программы запланированы ежегодные ремонты фасадов жилых домов и реновация детских площадок. До 2030 года в порядок приведут более 170 таких объектов, сообщают корпоративные коммуникации ООО "ЗапСибНефтехим".

"Если программа "Тобольск-2020" была направлена на быстрое, в течение 2-3 лет, обновление социальной инфраструктуры под потребности современного, развивающегося города, то "Тобольск настоящий" более разноплановый. Новая программа предусматривает не только решение текущих задач развития социокультурной сферы, но и создает фундамент для становления Тобольска как крупного центр туризма, уникального своей архитектурой и историей", - говорит Дмитрий Конов. Как руководитель СИБУРа в 2006-2022 годах, он стоял у истоков формирования обеих программ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СИБУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 25.06.2022Тюменцев учат безопасно ездить на электросамокатах
15:05 25.06.2022Ялуторовск отмечает 363-й день рождения
15:01 25.06.2022На набережной Ишима установят парашют, пограничный столб и якорь Холла
14:41 25.06.2022Тюменцы делают снимки у автомобиля фестиваля "Лови волну"