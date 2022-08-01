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Обладатели ордена "Родительская слава" получат увеличенную в пять раз выплату

Общество, 17:39 25 августа 2022

группа "Движение - это жизнь" во ВКонтакте | Фото: группа "Движение - это жизнь" во ВКонтакте

Со 100 тыс. до 500 тыс. рублей увеличивается поощрение родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, установлена новая единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей семьям, награжденным медалью ордена "Родительская слава". Также за звание "Мать-героиня" женщинам единовременно будет выплачиваться 1 млн рублей.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь и более детей, а медаль - родителям, воспитывающим четырех и более детей.

Напомним, получить звание "Мать-героиня" могут шестнадцать жительниц Тюменской области.

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# единовременные выплаты , Михаил Мишустин , семья

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