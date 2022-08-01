Обладатели ордена "Родительская слава" получат увеличенную в пять раз выплату
Со 100 тыс. до 500 тыс. рублей увеличивается поощрение родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, установлена новая единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей семьям, награжденным медалью ордена "Родительская слава". Также за звание "Мать-героиня" женщинам единовременно будет выплачиваться 1 млн рублей.
Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь и более детей, а медаль - родителям, воспитывающим четырех и более детей.
Напомним, получить звание "Мать-героиня" могут шестнадцать жительниц Тюменской области.