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Более 20 юных дзюдоистов представят Тюмень на российской спартакиаде в Саранске

Спорт, 08:29 26 августа 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

На российской XI летней спартакиаде учащихся по дзюдо в Саранске выступит многочисленная делегация от Тюменской области. Соревнования среди юношей и девушек до 18 лет пройдут с 26 по 29 августа, сообщает региональный департамент по спорту.

Отметим, что предстоящая спартакиада приравнена к первенству страны. Тюмень представят 11 ребят и 10 девушек, большинство - воспитанники Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Также в состав сборной вошли спортсмены из "Центра дзюдо", "Бусидо" и секции из Нижней Тавды.

Заявки на участие в спартакиаде учащихся подали почти 700 дзюдоистов. По итогам турнира в Саранске будет сформирована национальная сборная команда в данной возрастной категории на 2023 год. Онлайн-результаты в дни состязаний будут публиковаться на сайте Федерации дзюдо России.

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