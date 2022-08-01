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Жителя Тюмени оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Общество, 16:34 25 августа 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 40 тыс. рублей оштрафован житель Тюмени, признанный Центральным районным судом виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, в социальной сети "ВКонтакте" была обнаружена страница, пользователем которой является тюменец. Там мужчина регулярно публиковал негативные комментарии о Вооруженных силах России.

В суде обвиняемый с протоколом не согласился, пояснив, что страницу его социальной сети взломали, а сам он вообще ничего не писал и не комментировал. Однако его правонарушения подтверждают материалы дела и достоверность доказательств сомнений у суда не вызывает.

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# суд , штрафы

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