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Соревнования по велоспорту ВМХ-фристайл пройдут в Тюмени на двух площадках

Спорт, 09:43 26 августа 2022

информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: информационный центр Правительства Тюменской области

Межрегиональные соревнования по велоспорту ВМХ-фристайл в дисциплине "Парк" впервые пройдут на набережной в Тюмени 27 августа. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участие в них могут принять спортсмены со всех регионов России. Уже зарегистрировались 40 участников из Тюменской, Омской и Самарской областей. Начало регистрации участников соревнований в 11 часов, старт — в 13 часов.

28 августа - второй день соревнований. Он пройдет на памп-треке в экопарке "Затюменский" в дисциплине "ВМХ-гонка на время". Начало регистрации участников в 11 часов.

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