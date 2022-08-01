Соревнования по велоспорту ВМХ-фристайл пройдут в Тюмени на двух площадках

| Фото: информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: информационный центр Правительства Тюменской области

Межрегиональные соревнования по велоспорту ВМХ-фристайл в дисциплине "Парк" впервые пройдут на набережной в Тюмени 27 августа. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участие в них могут принять спортсмены со всех регионов России. Уже зарегистрировались 40 участников из Тюменской, Омской и Самарской областей. Начало регистрации участников соревнований в 11 часов, старт — в 13 часов.

28 августа - второй день соревнований. Он пройдет на памп-треке в экопарке "Затюменский" в дисциплине "ВМХ-гонка на время". Начало регистрации участников в 11 часов.