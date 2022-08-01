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По югу Тюменской области пройдут дожди с грозами

Общество, 18:15 25 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер прогнозируют синоптики по югу Тюменской области 26 августа. Ночью преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный 5-10 м/с с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы местами до 18 м/с. Температура ночью +8,+13. Температура днём +23,+28.

Спасатели напоминают, что в связи с ожидаемыми метеоусловиями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач; падание деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ограничения в движении и ДТП на дорогах на территории области.

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# гроза , дождь , погода

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