Произведения классиков и детские сказки собрали тюменцы для библиотеки Краснодона

| Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

1 тыс. 800 книг собрали тюменцы для библиотеки Краснодона. Это произведения русских и зарубежных классиков, детские сказки и рассказы, подростковая и справочная литература, энциклопедии, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

В ближайшее время издания отправятся в Краснодон и пополнят там фонд центральной городской библиотеки в рамках акции "Книги — Донбассу", которую "Единая Россия" запустила совместно с Минпросвещения.

Исполнительный секретарь городского отделения "Единой России" Дмитрий Осипов подчеркнул, что жители Донбасса и других освобожденных территорий много лет находились в информационной блокаде, и важно, чтобы сейчас туда поступала качественная, хорошая литература.

"Тюмень и ее жители, городская библиотечная сеть активно включились в эту акцию. И мы очень рассчитываем, что наша связь с легендарным Краснодоном, возникшая в таких непростых и трагических обстоятельствах, продолжится много лет", - считает он.

Кроме того, важно, чтобы как можно больше книг для детей поступило в ДНР и ЛНР к началу учебного года, уверен секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов. "Мы уже отправили в рамках акции "Книги — Донбассу" большую партию изданий и продолжаем акцию", — сообщил он.

Также в рамках акции "Книги – Донбассу" член фракции "Единой России" Тюменской областной думы Игорь Нак передаст свою коллекцию русской классики — 16 тыс. книг — библиотечным фондам в Донецкой и Луганской народных республиках.