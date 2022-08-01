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Фестиваль силового экстрима с участием Михаила Кокляева проведут в Ялуторовске

Общество, 10:02 28 августа 2022

администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Фестиваль силового экстрима с участием мастера спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу по версии WPC Михаила Кокляева пройдет в Ялуторовске на Сретенской площади 1 октября. В рамках форума запланировано проведение I городского турнира "Чемпионы двора".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил организатор фестиваля, предприниматель, депутат Егор Ефимов.

"Михаил Кокляев проведет турнир силачей, которые будут поднимать разные тяжести: автомобили, 60-килограммовые гири, другое. Поставим турник, со всех дворов Ялуторовска соберём ребят, которые посоревнуются в подтягивании и возможно покажут что-то из воркаута", - говорит Егор.

Лидера движения Street workout Тюменской области Сергея Мехнина пригласят в качестве гостя и судьи.

Уже сейчас Егор Ефимов призывает всех жителей Ялуторовска начать тренироваться – использовать турники, которые есть в каждом дворе, по назначению. Для победителей турнира "Чемпионы двора" предусмотрены не только медали, но и ценные подарки.

"По итогам соревнований определим победителей по различным номинациям: самый старший, которому, к примеру, более 70 лет, но если он хотя бы раз подтянется, станет победителем. Также отметим детей разного возраста и девушек, женщин", - сказал организатор фестиваля спорта Егор Ефимов.

Анжела Лебедева

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# воркаут , Егор Ефимов , Сергей Мехнин , силовой экстрим , спорт

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