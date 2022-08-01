Лесопарк, спортивные площадки и теннисный центр станут местом силы для жителей новых ЖК в Тюмени

| Фото: ТИС | Фото: ТИС

Прогуляться по зеленым аллеям, посидеть в тени раскидистых деревьев, заняться спортом на оборудованных территориях и при этом не выезжать из своего района? Да, такое возможно. В Тюмени становится всё больше мест для активных игр детей и неспешных прогулок взрослых прямо в жилых комплексах. В ближайшие пару лет в областном центре появится ещё несколько уютных и хорошо продуманных для отдыха зон, в том числе с лесопарковыми территориями, арт-пространствами и интерактивами для детей и взрослых.

Лес у дома

Уже через пару лет массив со смешанным лесом и густым подлеском в Тюменской слободе станет местом силы для жителей новых микрорайонов, строящихся в районе деревни Дударева. Сейчас зелёная зона занимает 2,56 га. Но после того, как застройщик ГК "ТИС" завершит благоустройство своего нового проекта ЖК "Гринвуд", общая площадь озеленения в этом районе расширится до 3,88 га.

И это будет не просто лесопарк, а многофункциональная территория. По задумке архитекторов детские игровые комплексы, локации для релакса, зоны для спорта и инклюзивные площадки – всё это вынесено из дворов ЖК на большую территорию, примыкающую к лесному массиву. Спортсмены смогут заниматься на тренажёрах или играть в волейбол, собаководы тренировать своих питомцев, велосипедисты кататься по "выделенке", свернув к лесу с городской сети велодорожек.

При этом застройщик зонирует территорию таким образом, что люди с разными увлечениями не будут мешать друг другу. Каждый найдёт занятие по интересам и, при желании, легко сможет уединиться для наблюдения за природой или духовных практик, например, занятий йогой.

В лесопарке продумана инфраструктура и для дворовых праздников. Можно встречать Новый год, провожать зиму, отмечать День птиц или День защиты детей – общие мероприятия отлично способствуют добрососедству жителей ЖК.

Интересно и планировочное решение самого микрорайона. Застройщик задумал создать между кварталами не просто тротуары, а полноценные пешеходные бульвары с протянувшимися по всей длине газонами, деревьями и кустарниками. Эти аллеи образуют так называемый зеленый каркас ЖК: вытекая из дворов, зеленые ручейки бульваров сольются воедино в пространстве леса.

Зелёный ЖК с историей

Историческое прошлое важно, оно должно сохраниться в современных концепциях. Так решил застройщик, зайдя на территорию, где на протяжении 100 лет стоял легендарный деревообрабатывающий завод "Красный Октябрь". Сейчас здесь разрастается не меньший по площади и по значению комплекс, сохранивший историю места в названии – ЖК DOK.

Одним из мостиков в прошлое является заводская водонапорная башня, построенная в 50-х годах прошлого столетия. Техническое состояние позволило архитекторам оставить строение в сохранности и органично вписать его в план ЖК. В будущем из нее планируют сделать арт-объект. Вторую заводскую башню сохранить не удалось – не позволяло техническое состояние. Но жителям ЖК она еще послужит: застройщик разобрал конструкцию вручную, чтобы придать пригодному кирпичу новый культурный смысл. Кирпичная кладка из исторического материала будет украшать welcome-зоны при входе в закрытую часть дворов.

Общая площадь территорий, отведенных под дворовую среду, впечатляет своими размерами – 3,46 га. Она будет зонирована на приватную и общедоступную.

При этом застройщик делает акцент на озеленении всей территории микрорайона. Декоративные растения, газоны и деревья будут органично вписаны в площадки для игр, спорта и отдыха. Таблички "По газонам не ходить" в ЖК DOК точно не планируют. Можно устраивать пикники на зелёных лужайках, читать, уютно устроившись под тенью деревьев, или играть в домиках, подвешенных между кронами – "ТИС" позаботился о разных сценариях отдыха во дворе.

Самые же шумные активности застройщик вынесет за периметр двора. Покататься на скейте или трюковых самокатах можно в просторной зоне скейт-парка и на площадке для паркура. Для любителей домашних питомцев ГК "ТИС" оборудует целый дог-парк. Там четвероногие друзья смогут вдоволь порезвиться или пройти обучающий курс дрессировки.

Для тех, кто захочет заняться спортом сам, будут разбиты три большие зоны с активностями. На поле с прорезиненным покрытием можно сыграть в футбол, волейбол и баскетбол. Турники, брусья, тренажеры и степперы подойдут для увлечённых фитнес-тренировками. А на площадке для пляжного волейбола можно сразиться в петанк и бадминтон.

А еще дворы будут оставаться зелёными круглый год. Зимой жителей будут радовать зеленью горные сосны и обыкновенные. Летом центром притяжения станут озелененные треугольные холмы и березовая роща.

Спорт и здоровье – два направления, на которые вот уже несколько лет делают упор тюменцы. Под потребности горожан строятся различные спортобъекты, и тут Группа компаний "ТИС" также не осталась в стороне.

Теннисный центр

Уже этой осенью на улице Народной откроется масштабное спортсооружение – теннисный центр "Лидер". Общая площадь помещений - более 9,5 тыс. кв. м. Это самый большой за Уралом специализированный комплекс для занятий теннисом.

12 уличных кортов с грунтовым покрытием уже работают. Ещё 12 площадок с теннисным покрытием премиум-класса только готовятся к приему спортсменов, сейчас в здании завершается чистовая отделка и монтаж оборудования.

Центр отвечает требованиям Международной теннисной федерации (ITF), а это значит, что площадка сможет принимать соревнования международного уровня. При этом занятия теннисом будут доступны для всех: любой желающий сможет арендовать корт для самостоятельной игры или позаниматься с тренером.