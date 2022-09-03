Александр Моор: наша сила - в принципах народного единства и национального согласия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В третий день сентября мы вспоминаем трагические события в нашей истории, всех наших соотечественников, погибших от рук террористов. В списке жертв – мирные жители: дети и взрослые, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, вставшие на пути этого всемирного зла.

С такими словами обратился губернатор Тюменской области Александр Моор к жителям региона в День солидарности в борьбе с терроризмом.

По словам главы региона, с момента трагедии в Беслане прошло уже 18 лет. Террористы, захватившие заложников в школе, посягнули на самое святое — жизни и здоровье детей. Эта боль и сегодня с нами. К сожалению, и в наши дни от действий террористов гибнут и страдают люди. Терроризм — мировое зло и одна из самых разрушающих сил. Только консолидируя усилия государственных и общественных институтов, всех неравнодушных граждан, мы сможем противостоять ей и дать достойный отпор.

"Наша сила - в принципах народного единства и национального согласия, вековых духовных и нравственных ценностях, неприятии любых проявлений экстремизма, нацизма и человеконенавистничества", - сказал Александр Моор.