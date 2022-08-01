Со стрельбой и имитацией взрывов контрактники провели учения на полигоне под Тюменью
Учения по инженерной разведке с участием контрактников батальонов "Тобол" и "Тайга" проходят на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища у оз. Андреевского 26 августа.
Саперы отработали действия инженерно-разведывательного дозора и навыки работы с различными миноискателями. С имитацией взрывов они обнаружили и обезвредили на пути следования пехоты несколько мин. Кроме того, им пришлось со стрельбой отражать нападение диверсионной группы.
Командир взвода Илья в повседневной жизни занимается подготовкой подростков к армейской службе.
"Сегодня ребята отработали все поставленные задачи на "хорошо", а такую оценку я ставлю редко, - рассказал он.
Николай Ступников