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Со стрельбой и имитацией взрывов контрактники провели учения на полигоне под Тюменью

Общество, 15:57 26 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учения по инженерной разведке с участием контрактников батальонов "Тобол" и "Тайга" проходят на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища у оз. Андреевского 26 августа.

Саперы отработали действия инженерно-разведывательного дозора и навыки работы с различными миноискателями. С имитацией взрывов они обнаружили и обезвредили на пути следования пехоты несколько мин. Кроме того, им пришлось со стрельбой отражать нападение диверсионной группы.

Командир взвода Илья в повседневной жизни занимается подготовкой подростков к армейской службе.

"Сегодня ребята отработали все поставленные задачи на "хорошо", а такую оценку я ставлю редко, - рассказал он.

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Николай Ступников

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