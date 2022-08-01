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ФК "Тюмень" сыграет с оренбуржцами 27 августа на стадионе "Геолог"

Спорт, 09:45 27 августа 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной матч первенства России по футболу среди команд второй лиги пройдет в Тюмени 27 августа. Лидирующий в турнире ФК "Тюмень" примет "Оренбург-2", сообщает пресс-служба команды.

Гости тюменцев занимают 10-е место, при этом две последние официальные игры команда из Оренбурга, как и тюменская, завершила вничью.

Матч начнется на стадионе "Геолог" в 19 часов, зрителей также ждет развлекательная программа. Тюменский клуб проведет видеотрансляцию матча на своем канале.

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