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Девочки–подростки избили мужчину на вокзале в селе Вагай

Происшествия, 11:46 27 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Троих подростков из Омутинского района подозревают в умышленном причинении тяжкого здоровья односельчанину. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 20 августа в с. Вагай трое девочек-подростков в помещении железнодорожного вокзала поссорились с мужчиной 1986 года рождения и нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, ему проведена операция. Следователи осмотрели место происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход расследования взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских, он также поручил прокурору Омутинского района провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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# Вагай , подростки , уголовное дело

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