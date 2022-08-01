ХК "Рубин" в лидерах турнира, посвященного дню образования Тюменской области

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Борьбу за кубок турнира, посвященного дню образования Тюменской области, ведут в Тюмени хоккеисты "Молота", "Челмета", "Омских Крыльев" и "Рубина".

Как сообщает пресс-служба ХК "Рубин", 26 августа "Челмет" одержал победу над пермским "Молотом" со счетом 2:1.

Встреча "Рубина" с "Омскими Крыльями" в этот же день завершилась в пользу тюменцев - 6:1. По итогам первого дня лидерами таблицы турнира стали "Рубин" и "Челмет".

27 августа "Челмет" проведут очную встречу "Омские Крылья", а "Рубин" примет "Молот".