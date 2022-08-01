Тюменские офтальмологи рассказали, как сохранить зрение ребенка

| Фото: tokb.ru | Фото: tokb.ru

В 2020-2021 годах число детей с близорукостью, состоящих на учете в Тюменском областном офтальмологическом диспансере, выросло на 27%.

По словам врач-офтальмолога высшей категории Ирины Доркиной, заподозрить, что ребенок видит плохо, довольно непросто, поэтому важно своевременное обследование.

Рекомендованные сроки осмотра ребенка у офтальмолога: месяц, год, три года, 5-7 лет, в школьном возрасте ребенок должен проходить осмотр у офтальмолога ежегодно.

"Родители могут периодически проверять зрение деток в игре: попросить закрыть один глаз, затем второй, рассмотреть вдали какую-то деталь, описать ее. Дети постарше могут начать наклоняться при письме или рисовании", - рассказала Ирина Доркин.

Она отметила, что родитель не поставит диагноз сам и не сможет назначить лечение, поэтому необходимо посетить офтальмолога.

Врач определит нарушение, его степень, назначит диагностику и определит тактику лечения.

Дети, состоящие на диспансерном учете приходят на приемы 3-4 раза в год, пишет "Тюменская область сегодня".

Для коррекции зрения у детей используются очки и контактные линзы, а также линзы – ортокератологические.

Возрастных ограничений для ношения контактных линз нет, при наличии показаний их могут назначить и грудничкам. Рефракционные операции на глаза выполняются только лицам старше 18 лет.