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Мужчину с марихуаной в портфеле задержала полиция в Тюменском районе

Происшествия, 17:12 27 августа 2022

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Более 400 гр марихуаны обнаружили полицейские в портфеле жителя Тюменского района. Наркосодержащее растение мужчина нарвал для личного употребления, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

При личном досмотре в присутствии понятых у мужчины 1982 года рождения был найден и изъят пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза установила, что внутри находилась марихуана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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