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В тюменской врачебной амбулатории завершают обновление фасада

Общество, 08:48 28 августа 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

После капитального ремонта открывается врачебная амбулатория в с. Ражево Голышмановского района. Сейчас ведутся финальные работы по обновлению фасада, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

На объекте завершена внутренняя отделка, заменены пол и инженерные сети, установлена пожарно-охранная сигнализация. Ранее была обновлена кровля амбулатории, поставлены новые окна и отремонтирован коридор первого этажа.

Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Ражевская амбулатория – структурное подразделение областной больницы №11. Она рассчитана на оказание медицинской помощи 1 тыс. 800 человек.

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# больница , ремонт

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