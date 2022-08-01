В тюменской врачебной амбулатории завершают обновление фасада
| Фото: admtyumen.ru
После капитального ремонта открывается врачебная амбулатория в с. Ражево Голышмановского района. Сейчас ведутся финальные работы по обновлению фасада, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
На объекте завершена внутренняя отделка, заменены пол и инженерные сети, установлена пожарно-охранная сигнализация. Ранее была обновлена кровля амбулатории, поставлены новые окна и отремонтирован коридор первого этажа.
Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".
Ражевская амбулатория – структурное подразделение областной больницы №11. Она рассчитана на оказание медицинской помощи 1 тыс. 800 человек.