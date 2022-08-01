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В Калининском округе Тюмени начал работу травмпункт

Общество, 09:52 28 августа 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый травмпункт открылся в Калининском округе в филиале городской поликлиники №5 на ул. Вьюжной, 6А. Тюменцы могут обратиться в кабинет №107 по будням с 8 утра до 8 вечера и по субботам с 9 до 16 часов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Предварительно звонить и записываться на прием не требуется.

Важно отметить, что врачи оказывают только неотложную помощь пациентам с легкими поверхностями травмами конечностей. Если самочувствие не позволяет самостоятельно добраться до поликлиники – лучше вызвать бригаду скорой медицинской помощи, позвонив по номерам 03 или 103 – с мобильного.

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# Калининский округ , поликлиника № 5 , травматология

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