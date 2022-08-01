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Более 3 тыс. тоболяков приняли участие в семейном фестивале "Клевер"

Общество, 11:48 28 августа 2022

группа мультицентра «Моя территория» Тобольска ВКонтакте | Фото: группа мультицентра «Моя территория» Тобольска ВКонтакте

Более 3 тыс. человек поучаствовало в семейном фестивале "Клевер" в Тобольске, который проходил каждые выходные с 25 июня. Всего было проведено 45 офлайн и три онлайн-события, сообщают организаторы.

За лето тоболяки посетили квизы и лекции по детской психологии, разноплановые мастер-классы. На закрытии была создана выставка фотографий с мероприятий "Клевера".

Напомним, "Клевер" — ежегодный летний парк-фестиваль, созданный в 2018 году командой мультицентра в Тобольске. Программа состоит из прикладных мастер-классов, культурно-досуговых событий, а также лекций о взаимоотношениях внутри семьи.

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# дети , квиз , семьи , Тобольск

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