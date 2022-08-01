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Тюменьстат оценит состояние здоровья населения региона

Общество, 12:43 28 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения области Тюменьстат проведет с 5 сентября по 4 октября. У интервьюеров будут удостоверения и планшеты для занесения данных, пишет "Вслух.ру".

В Тюменской области опросят 648 домохозяйств, в том числе 432 в городах и 216 – в сельской местности. В ХМАО-Югре - 621 домохозяйство, в ЯНАО – 324.

Для исследования разработано три вида вопросников: для семей, взрослых и детей. Визитеры поинтересуются у респондентов, насколько они удовлетворены медицинской помощью, как питаются, занимаются ли спортом, имеют ли вредные привычки, как оценивают свое самочувствие, самочувствие семьи и многое другое.

Данные будут использоваться в обезличенной форме и обобщенном виде в рамках реализации федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". А также будут применяться при разработке мер демографической и социальной политики.

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# опрос , Тюменьстат

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