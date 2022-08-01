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Тюменские выпускники могут пройти стажировку в компаниях региона

Общество, 14:33 28 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пройти стажировку в компаниях Тюменской области могут выпускники вузов, колледжей и техникумов. Это станет началом их карьеры, сообщает "Вслух.ру".

Обратиться в центр занятости населения могут выпускники, получившие дипломы в течение трех лет, кто находится в процессе поиска работы, а также студенты при наличии ходатайства учебных заведений.

Стажировка длится до трех месяцев, она входит в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера. За каждым участником программы закрепляется наставник. По окончании работодатель может принять молодого специалиста на работу или оформить рекомендацию.

Для обращения в центр нужен паспорт, СНИЛС, ИНН, документ об образовании, при наличии ходатайство учебного заведения.

Программа в Тюменской области реализуется с 2009 года.

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# выпускники , работа , стажировка

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