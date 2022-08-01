Тюменских волонтеров Победы приглашают в международную медиашколу
Волонтеры Победы из Тюменской области могут пройти обучение в международной медиашколе "Мастер медиа". Заявки от желающих принимают до 31 августа включительно на сайте волонтёрыпобеды.рф.
Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения региона, участники узнают о новых трендах сохранения исторической памяти в информационных источниках, познакомятся с единомышленниками из других регионов России, научатся профессионально работать в команде, создавать проектные карты и стратегии. Также они смогут разобраться в SMM, создадут контент и медиаматериалы. Волонтеры узнают о продвижении социальных проектов, использовании маркетинга без бюджета, а затем применят полученные знания на практике.
"Главная идея проекта – слияние медиасферы, сохранения исторической памяти и популяризации современных достижений страны. Не важно, чем именно занимается будущий участник. Им может быть тот, кто только вливается в медиасферу, или тот, кто уже что-то умеет, но хочет большего. Занятия будут универсальными для каждого", - отметили организаторы.
Образовательный проект пройдет в формате онлайн со 2 по 30 сентября на сайте медиапобеда.рф. Спикерами станут руководители коммуникационных агентств, креативные маркетологи, журналисты, digital-эксперты и авторы медиапроектов.
Международная медиашкола волонтеров Победы в 2022 году пройдет во второй раз. В 2021 году в проекте приняли участие более 1 тыс. 100 активистов в возрасте от 14 до 69 лет из России и 17 стран мира.
Любовь Голышева