Тюменских волонтеров Победы приглашают в международную медиашколу

| Фото: из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте

Волонтеры Победы из Тюменской области могут пройти обучение в международной медиашколе "Мастер медиа". Заявки от желающих принимают до 31 августа включительно на сайте волонтёрыпобеды.рф.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения региона, участники узнают о новых трендах сохранения исторической памяти в информационных источниках, познакомятся с единомышленниками из других регионов России, научатся профессионально работать в команде, создавать проектные карты и стратегии. Также они смогут разобраться в SMM, создадут контент и медиаматериалы. Волонтеры узнают о продвижении социальных проектов, использовании маркетинга без бюджета, а затем применят полученные знания на практике.

"Главная идея проекта – слияние медиасферы, сохранения исторической памяти и популяризации современных достижений страны. Не важно, чем именно занимается будущий участник. Им может быть тот, кто только вливается в медиасферу, или тот, кто уже что-то умеет, но хочет большего. Занятия будут универсальными для каждого", - отметили организаторы.

Образовательный проект пройдет в формате онлайн со 2 по 30 сентября на сайте медиапобеда.рф. Спикерами станут руководители коммуникационных агентств, креативные маркетологи, журналисты, digital-эксперты и авторы медиапроектов.

Международная медиашкола волонтеров Победы в 2022 году пройдет во второй раз. В 2021 году в проекте приняли участие более 1 тыс. 100 активистов в возрасте от 14 до 69 лет из России и 17 стран мира.

Любовь Голышева