Смотровую площадку в Тобольском кремле закроют на время ремонта брусчатки

| Фото: Группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте | Фото: Группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Участок пешеходной зоны на Троицком мысу в районе Тюремного замка в Тобольске перекроют на время ремонта брусчатки. На смотровой площадке устранят провалы, восстановят бордюры и отремонтируют деформированные участки, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Смотровую площадку откроют после окончания ремонта. В полном объеме работы по ремонту и благоустройству территории в Тобольском кремле завершат осенью этого года.