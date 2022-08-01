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Смотровую площадку в Тобольском кремле закроют на время ремонта брусчатки

Общество, 13:39 29 августа 2022

Группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте | Фото: Группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Участок пешеходной зоны на Троицком мысу в районе Тюремного замка в Тобольске перекроют на время ремонта брусчатки. На смотровой площадке устранят провалы, восстановят бордюры и отремонтируют деформированные участки, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Смотровую площадку откроют после окончания ремонта. В полном объеме работы по ремонту и благоустройству территории в Тобольском кремле завершат осенью этого года.

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# ремонт , Тобольский музей-заповедник

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