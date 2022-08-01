Тюменский автор шоколадного 3D-принтера планирует открыть промышленный стартап

| Фото: tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Открыть стартап намеревается разработчик шоколадного 3D-принтера - ученица лицея Тюменского индустриального университета Софья Карина. Проект старшеклассницы вышел в финал Всероссийского конкурса "Большая перемена". Победителей и, соответственно, обладателей грантов эксперты определят в центре "Артек" в ноябре, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

"В случае победы в финале грант я потрачу на реализацию проекта, с которым моя команда победила в конкурсе "Инженерный резерв России", его организует Школа инженерного резерва ТИУ. На отечественном рынке аналогов нашего продукта нет. Подсчитав бюджет, мы выяснили, что для запуска стартапа необходима сумма в размере около миллиона рублей", - пояснила Софья Карина.

Еще одним направлением, которым сейчас занимается лицеистка, является исследование эффекта поляризации и возможности его применения для контроля производства деталей. После окончания 11 класса девушка планирует поступать на техническую специальность, связанную с физикой, в один из вузов Тюмени.

Отметим, что "Большая перемена" – самый масштабный молодежный и образовательный проект в современной истории России. Количество участников – свыше 3,9 млн школьников, студентов и преподавателей, а также 68 тыс. ребят из ДНР и ЛНР.