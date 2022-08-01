На должность руководителя ТКТО назначена Вероника Кирюшина

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На должность генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения назначена Вероника Кирюшина. Решение принято 30 августа. Ранее она исполняла обязанности руководителя учреждения.

Об этом объявила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: "Поздравляю вас с этим ответственным назначением, ну и, конечно, весь коллектив ТКТО. То, что мы делаем для жителей региона, в последнее время очень высоко оценивается. Мне приятно, что молва о наших проектах, о культурной деятельности нашей области выходит за пределы региона. Это была одна из наших целей, и мы будем продолжать это делать".

В Тюменском концертно-театральном объединении Вероника Кирюшина работает четыре года – она была первым замом, дважды исполняла обязанности руководителя ТКТО и хорошо знакома со спецификой учреждения.

"Как видно из послужного списка, моя профессиональная деятельность много лет так или иначе связана с культурной сферой. Среди приоритетных направлений назову эффективное внедрение новых творческих проектов, раскрытие потенциала культурной и развлекательной сферы Тюменской области", - говорит Кирюшина.

Напомним, Тюменское концертно-театральное объединение создано 7 апреля 2014 года. Оно объединяет пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, ТБДТ, Театр кукол, ДК "Нефтяник" и Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова.