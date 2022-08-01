Женский клуб Ишима подготовит мам к школе и научит трансформировать реальность

| Фото: предоставлено Юлией Бобровой | Фото: предоставлено Юлией Бобровой

Встреча участниц женского клуба пройдет в мультицентре "Моя территория" в Ишиме 30 августа, начало - в 17 часов. Темой собрания стала подготовка мам к школе. Участницы обсудят, как правильно проживать негативные чувства, не подавляя их, научатся нескольким формам медитации и попробуют себя в нейрографике – научном методе творческой трансформации мышления и реальности.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила эксперт мультицентра Юлия Боброва.

Первое собрание прошло в конце апреля, но костяк клуба уже сформировался – в нем 15 постоянных участниц, и с каждым разом появляется все больше новых лиц.

| Фото: предоставлено Юлией Бобровой | Фото: предоставлено Юлией Бобровой

"Клуб привлекает и взрослых семейных женщин, и вчерашних студенток. Думаю, это связано с тем, что здесь на первый план выводится тема здорового отношения к себе. Женщин учат беречь себя, прислушиваться к своим физическим и духовным потребностям", - поделилась она.

| Фото: предоставлено Юлией Бобровой | Фото: предоставлено Юлией Бобровой

Юлия Боброва рассказала, что в клубе не существует готового календарного плана, в котором прописаны темы дальнейших собраний. Они рождаются спонтанно, в соответствии с запросами аудитории. Девушки создали чат в Telegram, где общаются в свободное время, делятся переживаниями, эмоциями, поездками, событиями – это и служит ориентиром. К примеру, кто-то рассказал, что недавно попробовал технику нейрографики и остался под сильным впечатлением. Остальные тоже слышали о ней и хотели бы попробовать. После чего организаторам оставалось найти и пригласить эксперта.

| Фото: предоставлено Юлией Бобровой | Фото: предоставлено Юлией Бобровой

В перспективе организатор и идейный вдохновитель клуба Наталья Алеева предложила коллегам из мультицентра доработать концепцию сообщества и стать участниками грантового конкурса. Сейчас вся команда работает на поддержку и реализацию этой инициативы.

| Фото: предоставлено Юлией Бобровой | Фото: предоставлено Юлией Бобровой

Инна Кондрашкина