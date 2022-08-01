26 ишимцев попали в больницу с переломами шейки бедра с начала 2022 года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациенты с тяжелой травмой, переломом шейки бедра, стали чаще поступать в больницу Ишима. С начала 2022 года зафиксировано 26 таких травм.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, в основном это пожилые пациенты, но есть и исключения. Так, в больницу поступил 33-летний мужчина, сломавший шейку бедра при падении. Пациента прооперировали и установили ему эндопротез.

Женщины получают такую травму чаще мужчин. С начала года за помощью с переломом шейки бедра обратились четверо мужчин и 22 женщины.

Врачи-травматологи ОБ №4 чаще всего проводят остеосинтез шейки бедра металлоконструкциями, которые применяются при лечении активных пациентов младше 65 лет. Лицам более старшего возраста устанавливают эндопротезы. Операция выполняется под спинальной анестезией. При отсутствии осложнений кость срастается через 4-5 месяцев.

Вариант лечения травматологи выбирают индивидуально, исходя из состояния пациента. Если операция пациенту противопоказана, но он достаточно активен и сохранен, накладывают скелетное вытяжение. Многие пациенты, особенно старческого возраста, слишком слабы, чтобы его перенести.

Профилактика перелома шейки бедра в пожилом возрасте заключается в осторожном передвижении, предотвращении падения и ударов, диете, богатой кальцием и лечении остеопороза.