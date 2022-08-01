Россияне в 2023 году в День защитника Отечества будут отдыхать четыре дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

27 дней будут отдыхать россияне в 2023 году согласно производственному календарю, утвержденному правительством России.

Новогодние праздники начнутся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 1 и 8 января выпадают на воскресенье и так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

23 февраля — День защитника Отечества — нерабочими сделали дни с 23 по 26 февраля, в Международный женский день россияне отдохнут в среду 8 марта.

Праздник Весны и Труда продлится с 29 апреля по 1 мая. 9 мая — День Победы – будем праздновать с 6 по 9 мая. Также россияне отдохнут на День России с 10 по 12 июня и в День народного единства с 4 по 6 ноября.