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Россияне в 2023 году в День защитника Отечества будут отдыхать четыре дня

Общество, 13:13 30 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

27 дней будут отдыхать россияне в 2023 году согласно производственному календарю, утвержденному правительством России.

Новогодние праздники начнутся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 1 и 8 января выпадают на воскресенье и так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

23 февраля — День защитника Отечества — нерабочими сделали дни с 23 по 26 февраля, в Международный женский день россияне отдохнут в среду 8 марта.

Праздник Весны и Труда продлится с 29 апреля по 1 мая. 9 мая — День Победы – будем праздновать с 6 по 9 мая. Также россияне отдохнут на День России с 10 по 12 июня и в День народного единства с 4 по 6 ноября.

правительство России | Фото: правительство России

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# День защитника Отечества , отдых

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