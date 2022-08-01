В Тюменской области ведутся реставрационные работы на 71 объекте культурного наследия

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Реставрация, противоаварийные работы и подготовка проектов проводятся на 71 объекте культурного наследия в Тюменской области. Часть работ, начата два года назад, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Реставрация за счет бюджета проводится на пяти объектах областного центра и Ишима, а еще 12 - в Тобольске, Тюмени и с. Суерка Уватского района - за счет частных вложений. Противоаварийное укрепление проводится на девяти памятниках культуры, в том числе в с. Южно-Плетнево Омутинского района.

Проекты на реставрацию разрабатывают для 42 исторических зданий.

В рамках проведения года культурного наследия в наименованиях трех объектов культурного наследия закрепят имя инициатора их строительства А. И. Текутьева.

Запланировано создание ЗD–модели наличников дома, в котором в 1919 году находилась штаб-квартира В. К. Блюхера в Тюмени.