В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Локализованный лесной пожар действует в Тюменской области на территории Ишимского района на утро 31 августа. За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В области удалось ликвидировать один лесной пожар на площади 1,3 га. Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, отмечают эксперты.

31 августа на на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон установлен III класс пожарной опасности, средняя пожарная опасность.

По погодным условиям 1 и 2 сентября на территории Уватской авиазоны Тюменской области прогнозируется I класс пожарной опасности, на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон - III класс.