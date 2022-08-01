  • 31 августа 202231.08.2022среда
  • USD60,3677
    EUR60,5752
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар

Общество, 11:32 31 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Локализованный лесной пожар действует в Тюменской области на территории Ишимского района на утро 31 августа. За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В области удалось ликвидировать один лесной пожар на площади 1,3 га. Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, отмечают эксперты.

31 августа на на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон установлен III класс пожарной опасности, средняя пожарная опасность.

По погодным условиям 1 и 2 сентября на территории Уватской авиазоны Тюменской области прогнозируется I класс пожарной опасности, на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон - III класс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 31.08.2022В Тюменской области 890 должников по алиментам объявлены в розыск
12:40 31.08.2022Водонапорной башне в Тюмени вернут оконные проемы во весь рост
12:17 31.08.2022Из Тюменской области направлена новая партия гуманитарной помощи Донбассу
11:54 31.08.202256 человек тушили условный пожар на подземном паркинге в центре Тюмени