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Тюменские росгвардейцы поздравляют с Днем знаний детей с инвалидностью

Общество, 17:07 31 августа 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Индивидуальный праздник во дворе дома для Нигины Тургунбоевой провели офицеры Росгвардии и центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" в Тюмени. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школе" ко Дню знаний.

"Девочка давно мечтала лично познакомиться с правоохранителями и была очень рада встрече. Нигина узнала о службе бойцов группы задержания, оснащении служебного автомобиля вневедомственной охраны и с улыбкой сказала по рации "спасибо" своим друзьям в погонах", — рассказали в управлении Росгвардии по Тюменской области.

Девочке подарили школьные принадлежности, канцелярские товары и нарядное платье.

В ближайшее время сотрудники вневедомственной охраны окажут адресную помощь ребятам еще из нескольких семей.

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# День знаний , Росгвардия

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