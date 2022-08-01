Тюменские росгвардейцы поздравляют с Днем знаний детей с инвалидностью
Индивидуальный праздник во дворе дома для Нигины Тургунбоевой провели офицеры Росгвардии и центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" в Тюмени. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школе" ко Дню знаний.
"Девочка давно мечтала лично познакомиться с правоохранителями и была очень рада встрече. Нигина узнала о службе бойцов группы задержания, оснащении служебного автомобиля вневедомственной охраны и с улыбкой сказала по рации "спасибо" своим друзьям в погонах", — рассказали в управлении Росгвардии по Тюменской области.
Девочке подарили школьные принадлежности, канцелярские товары и нарядное платье.
В ближайшее время сотрудники вневедомственной охраны окажут адресную помощь ребятам еще из нескольких семей.