В селе Омутинском 1 сентября открылась после капремонта школа

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Омутинская средняя школа №1 после капитального ремонта принимает учеников.

Накануне 1 сентября учебное заведение посетил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", региональный координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба партии.

Он рассказал, что школа стала объектом Народной программы партии. В здании 1975 года постройки за шесть месяцев проведен большой объем работ, в итоге школа полностью обновлена, поставлено современное оборудование, в классах появилась функциональная и красивая мебель. Фракция "Единой России" в Госдуме приняла решение предусмотреть средства в бюджете на строительство и реконструкцию школ.

Глава Омутинского района Олег Кузнецов сообщил, что подрядчик ООО "Стройбыт" в запланированные сроки — с марта по август — выполнил все, предусмотренное проектом: ремонт кладки стен, пола, лестницы, штукатурки, входной группы, замену дверей. Помимо этого, обновили системы водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, установили систему видеонаблюдения, а на территории выполнили ремонт отмостки.

Все этапы ремонта контролировали общественные наблюдатели от партии "Единая Россия". Геннадий Амбросенко рассказал, что недочеты были, и как раз благодаря контролю, их вовремя устраняли. "Например, у нас возникли вопросы по штукатурке стен — почему они не были тщательно очищены от старой краски. Наше замечание учли, работу переделали", - поделился Геннадий Амбросенко.

Директор школы Елена Казаринова отметила, что 1 сентября за парты сядут 62 первоклассника, а всего здесь будут учиться 630 детей.

Андрей Артюхов напомнил, что в Тюменской области в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" на 2022-2023 годы запланировано проведение капитального ремонта в пяти школах. Помимо Омутинского района, в этом году откроются обновленные школы в Исетском районе и Голышмановском городском округе. В 2023 году ремонт завершится в учебном заведении Ярковского района и школе №62 города Тюмени. Контроль за этапами строительства, ремонта и реконструкции объектов Народной программы проходит в рамках федерального проекта "Единой России" "Партийный десант".