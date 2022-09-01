Более 60 площадок подготовили для проведения акции "Диктант Победы" на Урале, в Сибири и Поволжье

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Более 60 площадок подготовлено для проведения Международной патриотической акции "Диктант Победы" в регионах Урала, Сибири и Поволжье. Площадки будут организованы на территории соединений и воинских частей Центрального военного округа, а также в Домах офицеров и военных комиссариатах. "Диктант Победы" состоится 3 сентября.

В Тюменской области областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда организовал дополнительную ветеранскую площадку, на которой ожидается ветеранский актив и актив общественных ветеранских организаций - "Боевое братство" "Союз десантников", "РВСА" и других.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в ходе мероприятия в течение 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов, часть из них общей тематики, касающиеся истории Великой Отечественной войны и Великой Победы, а также продемонстрируют свои знания о роли региона проведения акции в годы военного лихолетья.

Участниками акции станут военнослужащие Центрального военного округа, члены их семей, сотрудники Минобороны из числа гражданского персонала, юнармейцы, воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов, курсанты военно-учебных центров и военных вузов, а также жители и гости России. Иностранные участники смогут принять участие в "Диктанте Победы" в онлайн - режиме.

Акция "Диктант Победы" была запущена в 2019 году в рамках проекта "Историческая память". С каждым годом количество участников акции неуклонно растет: если в 2019 году "Диктант Победы" написали около 100 тыс. человек, то в 2021 году – уже 1,5 млн участников. Мероприятие проводится как в очном формате, так и в онлайн – режиме.