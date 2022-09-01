  • 1 сентября 20221.09.2022четверг
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор поделился своей фотографией с 1 класса

Губернатор, 09:58 01 сентября 2022

с телеграм-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор выложил в соцсетях свое фото с 1 класса, датированное 1 сентября 1981 годом. Тогда он пошел учиться в школу №49 Тюмени.

"С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве, - написал он. - Воспоминания о школьных и студенческих годах остаются с нами навсегда. Ведь очень многое в жизни впервые случилось именно там. Настоящие друзья, первые победы, поражения и, конечно, первая любовь. Именно поэтому 1 сентября у каждого из нас, взрослых людей, становится теплее на душе".

Александр Моор предложил жителям региона поздравить учеников, студентов и учителей с Днем знаний. И пожелал, чтобы этот учебный год стал для них интересным и счастливым. Педагогам и родителям - взаимопонимания, творческого азарта, профессионального роста и гордости за своих учеников!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День знаний

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:58 01.09.2022Александр Моор поделился своей фотографией с 1 класса
08:57 01.09.2022243 тысячи учеников примут школы Тюменской области 1 сентября
18:15 30.08.2022В Тюменской области собрано более 508 тыс тонн зерновых и зернобобовых
14:09 26.08.2022На 16,5 тысяч человек выросло число самозанятых в Тюменской области в 2022 году