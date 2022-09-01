Жителям Тюменской области напомнили о необходимости до 1 октября выбрать форму получения набора соцуслуг

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ) и желающие изменить способ их получения (натуральная форма или денежный эквивалент), должны до 1 октября этого года обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Поданное заявление будет действовать с 1 января 2023 года. Об этом напоминает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), - отмечено в сообщении. - За назначением ЕДВ федеральные льготники (за исключением инвалидов и детей-инвалидов) обращаются в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации путем подачи заявления, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), личный кабинет застрахованного лица на сайте www.pfrf.ru, федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом. Гражданин сам принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте, и подает в территориальный орган ПФР соответствующее заявление. При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.

В случае получения НСУ в части лекарственного обеспечения в натуральной форме необходимо обратиться к участковому врачу за выпиской льготных лекарственных препаратов. Пациент, имеющий право на льготное обеспечение лекарствами, отказываясь от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, должен учитывать, что течение хронических заболеваний может меняться и потребовать длительного и комплексного лечения

"От вашего выбора зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие ваших родных и близких, - напоминают специалисты Тюменского областного департамента здравоохранения. - Прежде чем принять решение, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом".