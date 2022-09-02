На первый курс Тюменского медуниверситета зачислено на 16 % студентов больше, чем в прошлом году

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На первый курс Тюменского медицинского университета зачислено на 16 % студентов больше, чем в прошлом году. На программах бакалавриата, специалитета и магистратуры с учетом иностранных граждан поступят 1 тыс. 40 человек.

По информации пресс-службы вуза, на сегодняшний день в вуз зачислено 934 русскоязычных студента. Иностранцы будут зачислены в конце сентября. Наибольший интерес в этом году поступающие проявили к стоматологии.

В ординатуру Тюменского медицинского университета зачислено 375 человек, что на 65 % выше контрольных цифр приема. В прошлом году зачислили 220 ординаторов Плюс дополнительно 21 место выделено по некоторым востребованным специальностям.

Планируется, что в новом учебном году в Тюменском ГМУ будут обучаться 5 тыс. 404 человека.

С 1 сентября в вузе открылись шесть институтов: фундаментальной, клинической медицины, материнства и детства, фармации, стоматологии, общественного здоровья и цифровой медицины.

Для вуза это новая форма организации всех видов деятельности, ориентированная на научные треки. Такие преобразования призваны усилить научно-исследовательскую работу и поднять на новый уровень качество подготовки студентов.

По мнению руководства университета, это поможет решить главную задачу, обозначенную в программе развития учебного учреждения: трансформация из центра подготовки кадров в региональный научно-инновационный центр разработки и внедрения технологий здоровьесбережения. При новом административном устройстве структуризация производится не по специальностям, а на основе научных направлений с опорой на сильные научные школы, сформированные в вузе в последние десятилетия.