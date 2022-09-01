В межвузовском кампусе Тюмени важно уделить внимание самобытности края, считает Оксана Усманова

Студенческий совет Тюменской области Студенческий совет Тюменской области

При создании межвузовского кампуса особое внимание нужно уделить этнокультурной самобытности тюменского края. Такое мнение во время работы фокус-группы высказала директор Музея тюменских историй Оксана Усманова.

"В кампусе должно быть пространство, которое рассказывало бы об идентичности места, города и нашего региона", - считает она.

По информации Студенческого совета Тюменской области, в работе очередной фокус-группы в мультицентре "Моя территория" 31 августа приняли участие представители сферы занятости населения и работодатели.

По мнению участников, в кампусе следует организовать блогер-зоны, открыть job-кафе и хостел с капсулами для отдыха, проводить всевозможные обучающие курсы и творческие кружки.

"На территории кампуса должен быть парк с интерактивными фотозонами и памятниками, интересные и разнообразные культурные объекты с табличками, прогулочные зоны, фуд-корты", – говорит специалист центра занятости Алена Шмакова.

С тем, что кампус должен выступать визитной карточкой области, согласилось большинство респондентов: общественное пространство предложили дополнить парком с мини-макетами региона и установить арт-объект "Соболь", который станет своеобразным талисманом города.

Все желающие жители Тюменской области, Ямала и Югры еще успевают принять участие в обсуждениях по наполнению пространства будущего межвузовского кампуса. Поделиться своими идеями можно на официальном сайте проекта: тюменскийкампус.рф.