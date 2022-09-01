  • 1 сентября 20221.09.2022четверг
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В межвузовском кампусе Тюмени важно уделить внимание самобытности края, считает Оксана Усманова

Общество, 16:09 01 сентября 2022

Студенческий совет Тюменской области

При создании межвузовского кампуса особое внимание нужно уделить этнокультурной самобытности тюменского края. Такое мнение во время работы фокус-группы высказала директор Музея тюменских историй Оксана Усманова.

"В кампусе должно быть пространство, которое рассказывало бы об идентичности места, города и нашего региона", - считает она.

По информации Студенческого совета Тюменской области, в работе очередной фокус-группы в мультицентре "Моя территория" 31 августа приняли участие представители сферы занятости населения и работодатели.

По мнению участников, в кампусе следует организовать блогер-зоны, открыть job-кафе и хостел с капсулами для отдыха, проводить всевозможные обучающие курсы и творческие кружки.

Студенческий совет Тюменской области Студенческий совет Тюменской области Студенческий совет Тюменской области ﻿

"На территории кампуса должен быть парк с интерактивными фотозонами и памятниками, интересные и разнообразные культурные объекты с табличками, прогулочные зоны, фуд-корты", – говорит специалист центра занятости Алена Шмакова.

С тем, что кампус должен выступать визитной карточкой области, согласилось большинство респондентов: общественное пространство предложили дополнить парком с мини-макетами региона и установить арт-объект "Соболь", который станет своеобразным талисманом города.

Все желающие жители Тюменской области, Ямала и Югры еще успевают принять участие в обсуждениях по наполнению пространства будущего межвузовского кампуса. Поделиться своими идеями можно на официальном сайте проекта: тюменскийкампус.рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кампус , студенты , Тюменский кампус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 01.09.2022Врач советует составить четкий распорядок дня школьника и неукоснительно соблюдать его
17:53 01.09.20222 сентября - события дня
17:29 01.09.2022Волновахскую школу № 4 полностью восстановили ямальские строители
17:17 01.09.2022На семь рублей меньше заплатят за проезд в общественном транспорте Тюменской области владельцы карты "Мир"