В межвузовском кампусе Тюмени важно уделить внимание самобытности края, считает Оксана Усманова
При создании межвузовского кампуса особое внимание нужно уделить этнокультурной самобытности тюменского края. Такое мнение во время работы фокус-группы высказала директор Музея тюменских историй Оксана Усманова.
"В кампусе должно быть пространство, которое рассказывало бы об идентичности места, города и нашего региона", - считает она.
По информации Студенческого совета Тюменской области, в работе очередной фокус-группы в мультицентре "Моя территория" 31 августа приняли участие представители сферы занятости населения и работодатели.
По мнению участников, в кампусе следует организовать блогер-зоны, открыть job-кафе и хостел с капсулами для отдыха, проводить всевозможные обучающие курсы и творческие кружки.
"На территории кампуса должен быть парк с интерактивными фотозонами и памятниками, интересные и разнообразные культурные объекты с табличками, прогулочные зоны, фуд-корты", – говорит специалист центра занятости Алена Шмакова.
С тем, что кампус должен выступать визитной карточкой области, согласилось большинство респондентов: общественное пространство предложили дополнить парком с мини-макетами региона и установить арт-объект "Соболь", который станет своеобразным талисманом города.
Все желающие жители Тюменской области, Ямала и Югры еще успевают принять участие в обсуждениях по наполнению пространства будущего межвузовского кампуса. Поделиться своими идеями можно на официальном сайте проекта: тюменскийкампус.рф.