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Юрий Медяник: развитие Тюмени в музыкальной сфере не оставляет равнодушным

Общество, 09:01 03 сентября 2022

Telegram-канал Юрия Медяника

Тюменский филармонический оркестр – это, прежде всего, колоссальный рост и потенциал, который заложен в музыкантах, а также в культурной составляющей города. Об этом в своем Telegram-канале написал дирижер оркестра Юрий Медяник.

"Я очень люблю технический прогресс, технические новшества, которые преподносит наш век. Тюмень - именно такой - прогрессивный город, - подчеркнул он. - Его развитие в музыкальной сфере не оставляет равнодушным, и для меня город открылся с иной стороны".

Совместная работа с артистами – это, по словам дирижера, всегда работа… над собой! "Я впрыгиваю в уже "идущий пароход", так как концертный сезон всегда планируется очень заранее, и текущий сезон 2022-2023 почти сформирован, - заявил он. - Моя задача - найти компромисс, чтобы не обмануть ожиданий публики и, в то же время, внести коррективы в программу сезона – сделать её уникальной, такой, какой представляю ее я для развития и ради развития оркестра. Это очень непростая работа и я полностью в нее погружен"!

Дирижер, музыкант- мультиинструменталист, автор многих заметных проектов в мире музыки Юрий Медяник назначен главным дирижером и художественным руководителем Тюменского филармонического оркестра в начале августа.

Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина уверена, что с приходом нового дирижера и худрука наш Тюменский филармонический оркестр ждет новый виток творчества, воплощение новых музыкальных идей. "Юрий Медяник – яркий, многогранный, энергичный музыкант, открытый всему новому, - пояснила она. - Он способен покорить аудиторию в любом качестве – как музыкант-солист и как дирижер. В одном из интервью он сказал, что оркестр – это его самый большой музыкальный инструмент, на котором он с большим удовольствием "играет".

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# Тюменский филармонический оркестр , Юрий Медяник

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