На семь рублей меньше заплатят за проезд в общественном транспорте Тюменской области владельцы карты "Мир"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждая поездка в общественном транспорте Тюменской области по карте "Мир", которая загружена в смартфон, будет стоить на семь рублей дешевле. Акция стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря.

Об этом на брифинге рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

По ее словам, чтобы принять участие в акции, нужно подключить свою карту "Мир" к мобильным Pay-сервисам (Mir Pay , Samsung Pay). Сразу после этого можно оплачивать проезд с телефона и ездить со скидкой.

Подобную акцию в Тюменской области проводят не в первый раз, и она всегда пользуется популярностью. К примеру, в 2020 году за время ее проведения количество оплат в транспорте картами "Мир" возросло вдвое, а жители и гости региона смогли сэкономить на проезде более 26 млн рублей.

Эксперт рассказала, что с начала 2022 года тюменцы оплатили проезд в транспорте картами "Мир" более 13 млн 500 тыс. раз – это второе место по популярности, на первом – оплата в магазинах, супермаркетах и гипермаркетах.

"Сегодня такие акции были запущены в 15 регионах. Если жители Тюменской области приедут в один из них, смогут оплачивать проезд своими картами "Мир", - подытожила Марина Точилова.

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении "Привет, Мир!".

Инна Кондрашкина