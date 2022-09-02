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В Тюменской области сохраняется высокий спрос на строителей

Общество, 10:47 02 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области на 1 сентября заявлено работодателями более 26 тысяч вакансий. Высокий спрос сохраняется на работников строительной отрасли - более 4,5 тыс. вакансий, сообщает региональный департамент труда и занятости.

По-прежнему остаются востребованными рабочие профессии: водители автомобиля, электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, производители работ, сварщики арматурных сеток и каркасов, монтажники, плотники и другие.

10 тыс. вакансий заявлено в сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах, образовании. Востребованы изготовители полуфабрикатов из мяса птицы, овощеводы, трактористы, продавцы, швеи, другие.

Всего с 1 января по 1 сентября в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 44 тыс. 49 человек. Трудоустроено – 30 тыс. 790 человек. Профессиональное обучение прошли 1 тыс. 553 человека.

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# работа , строительство , трудоустройство , Центр занятости населения

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