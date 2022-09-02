Тюменские школьники получат на обед чахохбили из курицы и мороженое

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

2 сентября тюменским школьникам в столовых подадут мороженое, чахохбили из курицы с рисом и бутерброд с сыром. В 2022 году дети выбирали меню на большой дегустации, сообщает администрация Тюмени.

Из летнего меню ребята "забрали" с собой в новый учебный год витаминизированное молоко с различными вкусами (клубника, ваниль, шоколад), которое стало безусловным лидером с максимальными оценками за вкусовые качества.

"Меню ориентировано на фактические предпочтения школьников. В этом году мы положили начало внедрению лучших практик в организованном питании. В сентябре и в течение года ребят ждут интересные сюрпризы", - рассказал руководитель направления по развитию комбината школьного питания "Центральный" Матвей Баженов.