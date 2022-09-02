  • 2 сентября 20222.09.2022пятница
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские школьники получат на обед чахохбили из курицы и мороженое

Общество, 10:59 02 сентября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

2 сентября тюменским школьникам в столовых подадут мороженое, чахохбили из курицы с рисом и бутерброд с сыром. В 2022 году дети выбирали меню на большой дегустации, сообщает администрация Тюмени.

Из летнего меню ребята "забрали" с собой в новый учебный год витаминизированное молоко с различными вкусами (клубника, ваниль, шоколад), которое стало безусловным лидером с максимальными оценками за вкусовые качества.

"Меню ориентировано на фактические предпочтения школьников. В этом году мы положили начало внедрению лучших практик в организованном питании. В сентябре и в течение года ребят ждут интересные сюрпризы", - рассказал руководитель направления по развитию комбината школьного питания "Центральный" Матвей Баженов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# школьное питание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 02.09.2022Запрет на работу 11 аэропортов России продлен до 10 сентября
11:09 02.09.2022В выходные в Тюмени будет прохладно и ветрено
10:59 02.09.2022Тюменские школьники получат на обед чахохбили из курицы и мороженое
10:47 02.09.2022В Тюменской области сохраняется высокий спрос на строителей